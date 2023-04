Prefeitura de Cabo Frio promove exposição no Corredor Cultural da Câmara

A Prefeitura de Cabo Frio promove, na quarta-feira (26), a abertura da exposição “Olhares sobre a leveza na arte e no papel”, que acontece no Corredor Cultural da Câmara Municipal, a partir das 17h. A iniciativa da mostra é do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Central, equipamento vinculado à Superintendência de Proteção Social Básica (SPSB), da Secretaria de Assistência Social junto à Câmara.

A exposição ficará aberta para visitação até 24 de maio, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 12h e das 14h às 16h. Segundo a coordenação do Cras Central, o objetivo da mostra é apresentar à população cabo-friense os serviços que são oferecidos pelo equipamento, por meio do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos (SCFV), como as oficinas de desenho artístico e artesanato.

“O objetivo das oficinas é incentivar a socialização e a convivência comunitária, além de contribuir para promover o potencial dos participantes, a partir das atividades que são realizadas em grupo. Com isso, desenvolvemos sentimentos de pertencimento e de identidade, que colaboram para prevenir situações de risco social”, explicou a coordenadora do Cras Central, Luciana Guimarães Bento.

Além disso, a exposição tem como finalidade promover a integração e a

troca de experiência entre os usuários do Cras, fortalecendo os vínculos

familiares e comunitários. O SCFV é um dos serviços dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) que oferece diversas atividades para os assistidos cadastrados.