Prefeitura de São Pedro da Aldeia inaugura trilha dos Cardeiros com visita guiada

São Pedro da Aldeia possui um novo atrativo turístico para oferecer aos moradores e visitantes da cidade. A Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Rede Brasileira de Trilhas, inaugurou a visita guiada à trilha dos Cardeiros, localizada ao fim da Praia do Sudoeste.



O projeto tem como objetivo explorar o ecoturismo e fortalecer o segmento turístico no município. Os interessados em visitar a trilha dos Cardeiros, com um condutor da Secretaria de Turismo, devem enviar um e-mail para o endereço setcel@pmspa.rj.gov.br.

O local ostenta as belezas naturais características da cidade, como as praias lagunares, as árvores casuarinas, o pôr-do-sol marcante e os cardeiros, espécie de cacto que dá nome ao local. A trilha tem início no píer da Praia do Sudoeste e conta com 5 km de percurso predominantemente costeiro, híbrido com areia, água, conchas e formações rochosas, chegando até as praias do bairro Baleia. A sinalização do percurso foi feita em parceria com o 155º Grupo Escoteiro de São Pedro da Aldeia, que orientou os voluntários na pintura dos mourões.

Foto: Renato Fulgoni

Na ocasião, estiveram presentes a secretária de Turismo, Claudia Tinoco, os turismólogos Katia Santos, Alexandre Martins de Azevedo, Isabella Nogueira e Raquel Sampaio, o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, Messias Valadares, a diretora-presidente do Grupo Escoteiro, Simone Giampaoli, a jovem escoteira Marina Giampaoli e a superintendente de Turismo da cidade de Cabo Frio, Luane Ferreira, além de cidadãos aldeenses.