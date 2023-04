Jovem é encontrada em Arraial do Cabo com 70% do corpo queimado

Uma mulher, de 19 anos, foi encontrada com 70% do corpo queimado na manhã desta quarta-feira, dia 12, na Praia do Pneu, em Arraial do Cabo.

Devido à gravidade das queimaduras, a jovem, que ainda não teve a identidade divulgada, foi encaminhada para a emergência, através do helicóptero do Corpo de Bombeiros, para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estado de saúde dela é muito delicado, mas deve ser transferida ainda essa tarde para um hospital especializado em queimadura, que fica na cidade de Nilópolis.

Até o momento, não há informações sobre o que teria levado a jovem a ficar nesta situação, ou se a mesma estaria acompanhada.