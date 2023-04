Prefeitura de São Pedro da Aldeia inicia nova etapa de construção do Cemitério Municipal

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, deu início à última etapa de construção do Cemitério Municipal. Finalizando todo o complexo, serão feitas as edificações da capela, partes administrativas e estacionamento.





O prefeito Fábio do Pastel falou esta nova fase das construções. “É com muito orgulho que estamos realizando essa nova etapa de construção do novo cemitério municipal de São Pedro da Aldeia. Nosso desejo é garantir aos aldeenses o direito de sepultar seus entes queridos de maneira respeitosa, prestando suas últimas homenagens com dignidade”, disse.

O secretário da pasta, Raimundo Teixeira, comentou sobre a nova etapa. “Desde o início do governo, uma das nossas prioridades foi o projeto do novo cemitério para São Pedro da Aldeia, um local onde pudéssemos dar mais humanização no tratamento aos nossos entes queridos. Estamos executando a etapa conclusiva, que contará com capelas, capela ecumênica, escritórios, refeitórios e 1338 gavetas. Com esse projeto, estamos resolvendo um problema que assolava a nossa sociedade aldeense nos últimos anos”, afirmou.

Inaugurado no final do ano passado, a primeira fase de construção do novo cemitério municipal foi feita de forma emergencial. O trabalho envolveu o cercamento do espaço e a construção das primeiras gavetas de sepultamento com dois módulos de 126 gavetas verticais, totalizando 252 lóculos. Na atual etapa de obra, serão construídos mais 1.242 lóculos (gavetas) e 96 lóculos (gavetas) infantis, totalizando 1.338 novos lóculos (gavetas).

Com a conclusão total da obra, o cemitério contará com quatro capelas climatizadas, capela ecumênica, estacionamento, partes administrativas e toda infraestrutura necessária. Vale destacar que a construção do cemitério municipal atende a todas as normas técnicas ambientais.