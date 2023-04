Segunda fase do Circuito Búzios de Ecoturismo e Conservação de Biodiversidade, o Eco Trail acontece nesta sexta-feira

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo promoverá nesta sexta-feira (21), às 8h, a inauguração da segunda fase do Circuito Búzios de Ecoturismo e Conservação da Biodiversidade (Eco Trail), com partida na ponta esquerda da praia do Canto. A trilha ligará as praias do Canto, Amores, Virgens e Tartaruga.

A segunda fase do Búzios Eco Trail tem 1.500m de extensão (1,5 km), contempla os mirantes dos Amores, Virgens e Tartaruga. O ponto mais alto da trilha é o Mirante da Tartaruga, com 52m de altitude (nível do mar). Nível de esforço é de leve a moderado até a praia das Virgens, após é alto. No trecho mais elevado, haverá um grupo de apoio para retornar com os participantes que não podem fazer esforço elevado.

O evento conta com a participação das secretarias de Turismo, Serviços Públicos, Segurança e Ordem Pública e subsecretaria de Comunicação. Tem o apoio do Hotel Vila da Santa Hotel Boutique & SPA, Restaurante La Gare, Pousada da Tartaruga, Pousada dos Búzios e BZ Esportes.

A primeira fase do Búzios Eco Trail, a trilha das praias Brava/Forno, também tem 1.500m de extensão (1,5 Km), e liga duas (02) Unidades de Conservação: O Parque Municipal da Lagoinha e o de Conservação Monumento Natural (MONA) dos Costões de João Fernandes e Brava, que está em processo de criação. A trilha que liga as praias da Brava e Forno é toda sinalizada, tornando um local de fácil acesso aos moradores e turistas.

Os trilheiros devem levar:

– Filtro solar;

– Óculos escuros;

– Roupas leves;

– Calçado confortável;

– Água;

– Repelente.