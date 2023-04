Prefeitura de São Pedro da Aldeia intensifica patrulhamento no entorno das escolas municipais

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, intensificou o patrulhamento da Guarda Civil Municipal nas unidades escolares municipais desde o começo desta semana. O objetivo é assegurar os pais e responsáveis, além de oferecer mais segurança aos estudantes e servidores das unidades, com rondas periódicas em todas as escolas do município.

Os agentes aldeenses também realizarão palestras com os alunos, no intuito de conscientizá-los sobre a importância da segurança e da prevenção da violência. Desse modo, o objetivo é prevenir eventuais conflitos entre os próprios alunos.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, comentou sobre a iniciativa. “As rondas têm o principal objetivo de trazer mais tranquilidade e fornecer um ambiente seguro e protegido para os alunos, professores e demais funcionários das escolas. O nosso propósito é contribuir para uma cultura de paz e respeito dentro das unidades escolares. Assim, buscamos melhorar o convívio entre os estudantes e criar um ambiente mais saudável para o aprendizado”, afirmou.

Vale destacar que a ação não tem o objetivo de apenas intensificar o patrulhamento, mas, também, fazer com que toda a sociedade se una em prol de um ambiente mais pacífico.

“É necessário que haja uma atuação conjunta de diversos setores da sociedade, como escolas, famílias, autoridades policiais e governamentais para que seja possível enfrentar e solucionar o problema da violência dentro e fora das escolas”, finalizou o secretário Diego Alves.