Prefeitura de Búzios está organizando uma excursão ao BioParque destinada a pessoas com deficiência

A Prefeitura de Búzios está organizando uma excursão ao BioParque do Rio, destinada a pessoas com deficiência, no dia 17 de abril. Os interessados deverão se inscrever através do link abaixo:

https://forms.gle/4Z2nF5Ry45YzzRCTA.

A atividade é uma proposta da Secretaria da Pessoa com Deficiência para promover conexão com a natureza e estimular cada vez mais a consciência ambiental.

Cada contemplado terá direito, caso necessário, a um acompanhante para curtir esse passeio repleto de diversão e conhecimento.