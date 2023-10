Arraial do Cabo receberá o evento “Giro Rosa” no próximo sábado

O tradicional Giro Rosa será realizado neste sábado (21), a partir das 9h, na Praça do Guarany. A 5ª edição do evento, organizado pelas Amigas da Mama de Arraial do Cabo, visa reunir mulheres com o propósito de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama.

Quem passar pela praça vai poder participar de um aulão de zumba, ministrado pelo professor Pedro Magalhães, bem como ser atendido pela Tenda da Saúde, que oferece serviços como aferição de pressão arterial e glicose, orientação nutricional, auxílio no combate ao tabagismo e informações sobre a saúde da mulher e do idoso.

Além disso, serão realizadas marcações de exames de mamografia (para a marcação da mamografia, é necessário apresentar o cartão do SUS, CPF e número do prontuário do município).

Para finalizar, um giro pelo centro da cidade de bicicleta. Quem não puder pedalar, pode participar também indo na jardineira.