Programação religiosa da Semana Santa, em Cabo Frio, começa nesta sexta-feira 

A programação religiosa da Semana Santa de 2023, em Cabo Frio, começa nesta sexta-feira (31). Com diversas celebrações, a Paróquia de Nossa Senhora da Assunção iniciou o período litúrgico com missa e mutirão de confissão, com a presença dos padres do vicariato. As solenidades e demais atividades religiosas seguem até o Domingo de Páscoa, celebrado neste ano em 9 de abril, na Matriz Histórica, na Praça Porto Rocha, e na Auxiliar, no Centro.

A Semana Santa é um período sagrado para os cristãos, que envolve os últimos momentos de Jesus antes de ser crucificado e a sua ressurreição, que acontece no domingo de páscoa. Este é o período em que os fiéis mantém as orações, compartilham mensagens e colocam em prática as tradições católicas.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA (31)

7h30 – Santa missa;

17h – Mutirão de confissão com a presença dos padres do vicariato;

SÁBADO (1º/04)

16h – Celebração de Semana Santa para crianças;

18h30 – Solene Santa Missa de Ramos;

DOMINGO DE RAMOS (02)

8h – Benção dos Ramos em frente ao convento, seguida de procissão e santa missa na Matriz Auxiliar;

18h e 20h – Solene Santa Missa de Ramos;

SEGUNDA-FEIRA SANTA (03)

7h30 – Santa Missa;

19h – Procissão da Via Sacra Solene;

19h30 – Solene Santa Missa dos Santos Óleos – Pacheco – SG;

TERÇA-FEIRA SANTA (04)

7h30 – Celebração da Palavra;

18h – Santa Missa;

19h – Procissão das Sete Dores de Nossa Senhora;

QUARTA-FEIRA SANTA (05)

7h30 – Santa Missa;

19h – Santa Missa e Procissão do Fogaréu;

QUINTA-FEIRA SANTA (06)

20h – Solene Santa Missa da Ceia do Senhor, seguida de Transladação a Matriz Histórica e vigília eucarística;

SEXTA-FEIRA SANTA (07)

00h – Ofício das trevas;

09h – Procissão do Encontro;

15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão, seguida do Sermão das 7 palavras;

17h – Procissão do Senhor Morto;

SÁBADO SANTO (08)

19h – Solene Santa Missa da Vigília Pascal, seguida da Procissão do Cristo Ressuscitado;

DOMINGO DE PÁSCOA (09)

10h, 18h e 20h – Solene Santa Missa de Páscoa.