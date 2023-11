Os atletas Ana Clara Plácido, Maya, Miranda e Guy, de Arraial do Cabo, foram campeões do mundialito de Altinha, em Macaé, no último sábado (25).

Ana Clara da aula de altinha pela prefeitura de Arraial do Cabo, todas as terças e quintas às 14:00, no estádio municipal Hermes Barcelos, o Barcelão. As inscrições são feitas no local.