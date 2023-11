O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 27

Arraial do Cabo

Na noite de domingo (26), um incêndio de proporções alarmantes devastou uma área de preservação ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol, próximo à Praia do Pneu, consumindo uma extensão equivalente a 10 campos de futebol. Durante a ação, seis agentes do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo de Arraial do Cabo, apoiados por nove agentes do Corpo de Bombeiros, foram mobilizados para conter as chamas. Após um combate que se estendeu até a madrugada de hoje (27), a paisagem natural da região foi marcada por uma triste cicatriz. As causas desse incidente estão sendo investigadas pela Secretaria do Ambiente e Saneamento. Denuncie crimes ambientais através do número WhatsApp (22) 99936.1255.

Cabo Frio

O lixo e o ordenamento nas praias de Cabo Frio durante da temporada de verão foram os principais assuntos de uma reunião entre a presidente da COMSERCAF, Patrícia Brandão, o procurador da República, Leandro Mitidieri, e o gerente da empresa Ecomix, Albertino Neto, responsável pelos serviços de varrição, capina, desobstrução e limpeza da cidade. A presidente da autarquia informou durante a reunião que já adquiriu 200 contentores para as praias – 100 de mil litros e 100 de 500 litros – e devem ser entregues em dezembro. A COMSERCAF também estuda a viabilidade de instituir um horário intermediário de limpeza nas praias para garantir que o lixo não se acumule durante o dia. A autarquia informou ainda que já foi estabelecido que cada quiosqueiro derá instalar três lixeiras em sua área e mais uma em cada jogo de mesas e cadeiras de frequentadores dos seus estabelecimentos.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeira prorrogou até a próxima quinta-feira, dia 30, o prazo para renovação de matrículas da rede municipal. O aluno deverá estar com toda documentação regularizada e atualizada na Unidade Escolar. Casos excepcionais deverão ser analisados na escola junto à equipe de Inspeção Escolar. Nos dias 04 e 05 de dezembro será feito o encaminhamento de alunos da rede municipal que não conseguirem dar continuidade aos estudos na mesma unidade escolar. A efetivação da matrícula na unidade escolar de destino será realizada nos dias 20 e 21 de dezembro, pelo responsável ou aluno maior de idade. Vale lembrar que os prazo são somente para rematrócula e remanejamento de estudantes. A secretaria de Educação ressalta que toda informação à respeito de novas vagas e transferências serão divulgadas por meio dos cansi oficiais da prefeitura.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da Secretaria de Cultura, lançou na última quarta-feira (22), o edital para a lei complementar 195/2022 – Lei Paulo Gustavo, que pode ser acessado no site oficial da Prefeitura. As inscrições estarão abertas até o dia 3 de dezembro, para efetuá-las será necessário obter o formulário disposto no edital, preenchê-lo de forma correta e enviar em formato PDF para o e-mail: cultura@iguaba.gov.br. A iniciativa da lei presta homenagem ao ator niteroiense Paulo Gustavo, que faleceu em decorrência da Covid-19 em maio de 2021, através dela será possível prestar apoio e incentivo à produções e manifestações culturais do município de Iguaba Grande.

Araruama

Jany dos Santos, de 18 anos, aluna do Colégio Estudla Sargento PM Antônio Carlos Oliveira de Moura, em Araruama, vai integrar a primeira turma de mulheres fuzileiras navais, fazendo história tanto na Marinha quanto na unidade do município. Ela e o estudante Samuel Ribeiro, de 17 anos, da mesma escola cívico-militar, foram aprovados no concurso do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, após cursarem o Ensino Médio Integram na unidade cívico-militar, uma parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Os dois estudantes já realizaram todas as etapas do concurso e aguardam apenas a convocação que deve ocorrer em poucos dias.

Búzios

Na última sexta-feira (24), o prefeito Alexandre Martins fez uma reunião com os vereadores que foram até o colégio Darcy Ribeiro fazer uma visita aos alunos. Durante a estada no colégio o vereador mais empolgado era Samuel da Bike. Que chegou a tirar uma foto com o fotográfo da prefeitura, Pantoja, e depois de muito tempo se deu conta de que ele não era aluno do colégio. São muitas emoções.