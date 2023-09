Reforma da fachada do Mart, em Cabo Frio, é finalizada

By

Quem passa pelo Largo Santo Antônio, no Centro de Cabo Frio, se depara com um monumento carregado de história: o Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart), que agora está de cara nova.

Para preservar as características do prédio de arquitetura franciscana, que abrigava no passado o Convento Nossa Senhora dos Anjos, uma reforma foi realizada pela Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf).

Toda área externa da construção, de 1686, recebeu limpeza geral, pintura e nova iluminação. A reforma durou cerca de 20 dias.

“Além de melhorar a parte estética, o entorno do museu também recebeu refletores com lâmpadas de LED, deixando o patrimônio ainda mais visível e seguro durante à noite”, destacou a presidente da Comsercaf, Patrícia Brandão.

Para a prefeita, Magdala Furtado, a iniciativa faz parte do planejamento municipal para conservação da história da cidade.

“Essa reforma da fachada do Mart foi muito aguardada pela comunidade cabo-friense. O prédio tem grande importância histórica para Cabo Frio e precisa ser preservado. O local é um ponto turístico muito procurado pelos turistas e constantemente conta com eventos que engrandecem e fortalecem o turismo”, disse a chefe do executivo.

O Mart está vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), uma autarquia federal criada pela Lei 11.906 de 20 de janeiro de 2009. O Museu abriu suas portas ao público em 15 de dezembro de 1982. Com a reforma, o patrimônio histórico-cultural voltou a ter a valorização que merece.

SERVIÇO

Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio (Mart)

Largo de Santo Antônio, Cabo Frio

Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 10h às 17h. Sábados e feriados, das 10h às 14h (entrada até 13h40).