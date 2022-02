Calçada em São Pedro da Aldeia passa por manutenção

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou, nesta sexta, dia 11, reparos necessários em parte da calçada do Canal do Mossoró, entre as ruas Dr. Antônio Alves e Epaminondes Pereira Nunes, no Centro.

A área havia sido isolada pela Defesa Civil na quinta-feira (10), em parceria com a Guarda Civil Municipal, buscando minimizar possíveis riscos ao cidadão que transitava pelo local.

Nesta sexta-feira (11), a Secretaria de Serviços Públicos iniciou a manutenção da calçada, que havia se rompido por estar oca, efetuando todos os consertos necessários para garantir a segurança do aldeense.