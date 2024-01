Pai de jovem atropelado após salvar amiga em Búzios diz que motorista não prestou socorro

Pai de jovem atingido por carro após salvar amiga de atropelamento em Búzios diz que motorista não prestou socorro. Segundo parentes da vítima, o motorista já foi identificado e o caso foi registrado na delegacia de Búzios. Acidente ocorreu quando os jovens atravessavam na faixa de pedestres.

“A coisa que mais me deixa sentido é que ele não prestou socorro nenhum, ele sumiu. Depois que eu estava com meu filho no hospital, cinco, seis horas depois, que ele apareceu, ficou ali, saiu, nada me falou, também não perguntei nada”. Eu acho isso um absurdo, a pessoa atravessando numa faixa de pedestre, vem uma pessoa em alta velocidade, uma pista que é aberta, dá pra se ver de longe e fazer isso que fez,” disse o pai.

“Se não fossem os amigos que pararam o trânsito, outros carros tinham passado por cima do meu filho, porque ele em alta velocidade não prestou socorro ao meu filho”.

O jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé. Depois, ele foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, onde permanece internado em estado grave.

Segundo o hospital, ele passou por dois procedimentos no Centro Cirúrgico logo depois da entrada e foi transferido para o Centro de Terapia Intensiva (CTI).

O acidente

O rapaz foi atingido por um carro depois de empurrar a amiga para salvá-la de um atropelamento no momento em que passavam por uma faixa de pedestres em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio.

Câmeras de segurança mostram o momento em que ambos são surpreendidos por um furgão na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro Manguinhos.

Ao perceber a aproximação do veículo, o homem imediatamente age para salvar a mulher, mas ele não consegue escapar. Tudo acontece muito rápido. O acidente ocorreu na madrugada de domingo (21).

Ele também estava acompanhado da irmã e outra amiga.