São Pedro da Aldeia participa da maior feira de defesa e segurança da América Latina

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia marcou presença na LAAD Defence & Security 2023, a maior feira de defesa e segurança pública da América Lativa. O evento teve início na terça-feira (11/04) e seguiu até esta sexta-feira (14/04). O objetivo foi reunir os fabricantes e fornecedores de equipamentos para a Segurança Pública.

Estiveram presentes o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, o secretário adjunto da pasta, José Renato Alves, o chefe de setor da Secretaria, Douglas Ailzon, o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Leandro de Oliveira, e o GCM Matheus Machado.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública também esteve presente na cerimônia de lançamento do Edital de Chamada Pública do Programa de Fortalecimento das Guardas Municipais, que foi apresentado pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

O secretário da pasta, Diego Alves, ressaltou a importância da participação aldeense na feira. “Durante a feira, demos visibilidade às ações que a Secretaria vem implementando para melhorar a segurança pública em nosso município. Buscamos evidenciar o compromisso que firmamos para garantir a segurança dos habitantes e visitantes da nossa cidade. Além disso, foi extremamente importante participarmos da cerimônia do lançamento do Edital, pois o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) vai ser fortalecido com os investimentos necessários nas Guardas Civis Municipais”, afirmou.