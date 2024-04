Saquarema Surf Festival fecha a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe

Um cenário perfeito fechou a quarta edição do Maior Festival de Surfe da América do Sul, com Sol, praia cheia e altas ondas na Praia de Itaúna. O Saquarema Surf Festival é a única etapa na América do Sul com status QS 5000, e os vencedores têm seus nomes registrados no Troféu Leo Neves. As vitórias também garantem a liderança nos rankings da WSL South America, que classificam os melhores para o Challenger Series, o circuito de acesso para a elite da WSL.

Os catarinenses Lucas Vicente e Laura Raupp garantiram os títulos da segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, nas finais do QS 5000 do Saquarema Surf Festival.

A última decisão do Saquarema Surf Festival começou com Lucas Vicente assumindo a liderança, garantindo sua primeira vitória em um evento QS. Laura Raupp também se destacou, conquistando sua segunda vitória consecutiva. Ambos foram homenageados com troféus no domingo. Antes das finais do QS 5000, foram disputadas outras quatro decisões, incluindo o Pro Junior Sub-20, onde Laura Raupp terminou em quarto lugar e Arena Rodriguez Vargas garantiu a vitória.

No Pro Junior masculino, Cauet Frazão venceu em uma disputa acirrada, com Rickson Falcão em segundo lugar. No Longboard, Alexandre Abolição e Evelin Neves celebraram suas primeiras vitórias no Saquarema Surf Festival e no Circuito Sul-americano da modalidade, enquanto Alexandre Escobar conquistou sua primeira vitória em eventos de Longboard da World Surf League.

Única cidade do mundo a sediar as três principais competições da World Surf League, Saquarema, a Capital Nacional do Surf receberá ainda o Vivo Rio Pro apresentado por Corona, onde a elite mundial do World Surf League Championship Tour se apresentará de 22 a 30 de junho e em outubro, o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil encerra o Challenger Series 2024 na Praia de Itaúna.

O Saquarema Surf Festival, apresentado pela Prefeitura de Saquarema em memória a Leo Neves, foi realizado pela 213 Sports e licenciado pela WSL Latin America. A competição foi transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo canal da WSL Brasil no YouTube.