Bloco Não é Não vai sair nas ruas de Búzios

A Secretaria da Mulher de Búzios vai colocar o Bloco Não é Não nas ruas pelo segundo ano consecutivo com o objetivo de conscientizar sobre a importância do respeito a todas as mulheres e do consentimento em todas as épocas do ano. O esquenta desse Bloco que já se tornou tradição no carnaval buziano, acontecerá em dois dias diferentes, o primeiro será em 2 de fevereiro, com saída às 18h da Praia da Armação e o segundo em 8 de fevereiro, no mesmo horário, com saída da Praça Santos Dumond. Durante os dois dias de saída do Bloco, as equipes da Secretaria farão a distribuição de material informativo e preservativos. Em casos de assédio ou importunação sexual, as mulheres podem acionar o Polícia Militar pelos telefones (22) 99732-1879 e (22) 2623-4734.

Quem desejar aprender a marchinha pode acessar as redes sociais da Secretaria da Mulher de Búzios e aproveitar para curtir uma folia consciente. Vale lembrar que, como em todos os dias do ano, a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal atuará 24 horas. Moradoras e turistas que necessitarem do serviço podem enviar uma mensagem via WhatsApp para o número (22) 99103-2791.

O Bloco Não é Não é uma realização da Prefeitura de Búzios através da Secretaria Municipal da Mulher que visa garantir a todas as mulheres na cidade um carnaval repleto de liberdade para se divertirem.