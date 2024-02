Sesc Verão 2024 movimentou Cabo Frio no fim de semana

O Sesc Verão 2024 foi um sucesso em Cabo Frio, no último fim de semana. O evento, que também aconteceu em 28 municípios do Rio de Janeiro, contou com uma programação gratuita e rica em experiências recreativas, ídolos do esporte e shows de artistas famosos, como a cantora, compositora e multi-instrumentista Yasmin Santos e o rapper, cantor e compositor Emicida.

Em um palco montado na Praia do Forte, próximo à pista de skate, o público conferiu o show de Yasmin no sábado (3). Considerada uma das novas promessas do universo sertanejo, ela cantou seus sucessos e, em um dado momento, convidou o já conhecido na cidade Leo Parazi para dividirem o microfone.

No domingo, (4), foi a vez de Emicida animar o público. O rapper é conhecido por suas letras politizadas e engajadas, que abordam temas como o racismo e a desigualdade social. As duas apresentações começaram às 21h e ambas foram sucesso de público.

Nos dois dias, sempre começando às 15h, uma arena montada no mesmo espaço recebeu ações recreativas, como clínicas esportivas com atletas, jogos de salão, brinquedos e brincadeiras, voltadas à prática de esportes individuais ou coletivos. Teve um pouco de tudo: mágica interativa, oficina de pintura de ecobag, futevôlei, altinha, futmesa e basquete, entre outras atividades.

Os destaques na área do esporte ficaram por conta das oficinas de beach tennis, com Gui Prata, e de vôlei de praia, com Jackie Silva. Gui é ex-jogador, ex-técnico da Seleção Brasileira e campeão do mundo cinco vezes. É considerado o melhor atleta brasileiro da modalidade. Jackie, por sua vez, é campeã olímpica. Ela conquistou a medalha de ouro em Atlanta, em 1996.

Esse é o último fim de semana do Sesc Verão 2024, que trouxe este ano a temática “Sesc Verão é para todos!”. O projeto tem o apoio de prefeituras e sindicatos e tem o objetivo de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano. Todas as atividades tiveram classificação livre e foram gratuitas.