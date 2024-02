Praia de Saquarema tem filhotes de tartarugas recém-nascidos rumando para o mar

Ontem, primeiro dia de fevereiro de 2024, a Guarda Ambiental de Saquarema – GCA foi acionada pelos agentes da tenda de segurança para verificar o aparecimento de muitos filhotes de tartaruga, recém-nascidos, no trecho Bandeira Azul, na praia de Itaúna.

Segundo pessoas que estavam no local mais cedo, muitas das tartarugas seguiram para o mar, porém, algumas ficaram emaranhadas nas raízes da vegetação de restinga o que, segundo informação da veterinária parceira da Guarda, é comum, já que remanescentes da ninhada têm dificuldades em sair e alcançar o mar. A equipe da Guarda Ambiental chegou ao local e constatou se tratar de tartarugas da espécie cabeçuda, cujo nome científico é caretta caretta.

Os agentes fizeram buscas pelo ninho, sem sucesso, porém, foram encontrados 5 filhotes vivos, apresentando boa mobilidade e condições para serem conduzidos ao mar, extensão de sua casa, na presença de apaixonados pela natureza que tiveram o privilégio de testemunhar o evento.

A espécie

Segundo relata o site do projeto Tamar, a Tartaruga Cabeçuda é considerada vulnerável e pode pesar até 180Kg. São Carnívoras e quando vêm para a costa se alimentam de crustáceos. Cerca de 9.000 ninhos são montados por temporada, sendo o litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro prioritário na escolha para desovas, o que proporciona grande oportunidade para que seja preservada a sua continuidade como espécie.

A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, através da Guarda Ambiental, alerta a população sobre a importância de não manipular qualquer espécie de tartaruga, sejam adultos ou filhotes, pois, ao fazê-lo, a pessoa colocará em risco a sua saúde e a do animal. A orientação é manter distância, isolar a área e entrar em contato com a Guarda, através do telefone 22 99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br.