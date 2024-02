O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 05

São Pedro da Aldeia

Os profissionais da Educação de São Pedro da Aldeia realizam novo protesto, nesta terça-feira, com caminhada do centro até a Câmara de Vereadores. A categoria visa denunciar o descaso do governo Fábio do Pastel em dialogar com a categoria. Os profissionais da rede cobram do governo uma posição oficial sobre o projeto de lei das 30 horas, a volta do auxílio transporte em dinheiro e a manutenção do texto final do PCCR feito pelos profissionais da Educação do município e não pelo IBAM contratado com dinheiro público. Os profissionais da educação de Cabo Frio aprovaram em assembléia paralisação de 24 horas, no próximo dia 22, com realização de ato de protesto em frente a prefeitura, na praça Tiradentes. Esta tarde, a categoria volta a protestar durante a jornada pedagógica no Hotel Paradiso.

Iguaba Grande

A bateria da Imperatriz Leopoldinense abre o Carnaval de Iguaba na praça da Estação, na próxima quinta-feira. A folia na cidade se estende até o dia 13 de fevereiro, com 12 shows, Desfile de Blocos no Centro da cidade, Carnaval da Família para a criançada e Carnapíer. Na sexta-feira é dia de axé com Zozi e Carla Vizzi (ex-Cheiro de Amor). Já no sábado, o agito será com os Tambores Urbanos e a Banda V-trix. No domingo, a população vai curtir o funk do grupo Os Ousados e muito pagode com o Bom Gosto. Segunda- é dia de sofrência com os shows sertanejos de Thiago Mastra e da dupla Renan e Cristiano. Para encerrar os dias de festa, na terça-feira tem show de Paula Brito e da banda de Imaginasamba. A Praça Edyla Pinheiro vai ser palco do Carnaval da Família . A festa vai contar com desfile à fantasia infantil, brincadeiras e shows com Jorge Luperce, Allan Quintanilha e Grupo Vem com a Gente.

Búzios

O presidente da Câmara de Búzios, vereador Rafael Aguiar, será empossado prefeito interino de Búzios durante a sessão que abre o ano legislativo, marcada para às dez da manhã desta terça-feira, na Câmara. O vereador Josué Pereira assume a presidência do legislativo. O prefeito afastado, Alexandre Martins, segue recorrendo da decisão que o afastou do cargo. O advogado Pedro Canellas informou que vai entrar com um agravo regimental para tentar reverter a decisão que ele classifica de “aberração”. O vereador Rafael Aguiar garantiu que vai manter o grupo político do prefeito Alexandre Martins unido e que nada muda no governo dele. O vereador, entretanto, tem criticado a segurança na cidade. Ele disse recentemente que é preciso focar em estratégias eficazes para preservar a tranquilidade de Búzos. Rafael defendeu também investimentos em creches integrais para atender à crescente demanda no município.

Arraial do Cabo

A cabista, Ana Clara Plácido, conquistou o 1º lugar no Torneio de Futevôlei em Araruama. A vitória foi no masculino, consagrando o destaque na categoria ao lado de Hugo, que é aluno da atleta. Ana ainda faturou o 2º lugar no feminino com Maria Luísa de Araruama. O evento esportivo aconteceu neste domingo (4), no Biel Beach Club, sendo organizado por Thiago Marinho.

Araruama

A Prefeitura de Araruama está preparando uma festa linda para os foliões mirins e adultos na Praça Menino João Hélio, no centro. E tem que ter pique por que a folia começa na sexta-feira, 09, e vai até a terça-feira, 13. Todos os dias haverá matinês, com apresentação de Djs das 18h às 20h30; e shows para as crianças com a turma da tia Carol das 18h às 20h; é o Bailinho, que vai mexer com a fantasia dos nossos pequenos. Tem, ainda, os shows com artistas locais, que vão começar todos os dias por volta das 20h30.

Cabo Frio

O vereador Davi Souza trouxe à tona a divida da prefeitura com o convênio CProeis, da Polícia Militar, que assegura uma maior presença de policiais nas ruas de Cabo Frio. A falta de pagamento foi amplamente divulgada nas redes sociais do programa, evidenciando a ausência do pagamento. Em resposta a essa exposição, a administração municipal procedeu ao pagamento do Convênio CProeis na noite de sexta-feira, como indicado pela corporação em uma atualização na publicação das redes sociais.

Saquarema

Hoje, às 19h, a Prefeitura de Saquarema realiza a inauguração da Creche Municipal Professora Elda Amorim, que poderá atender até 100 crianças do bairro Asfalto Velho e região. Está é a primeira das 15 novas creches que serão entregues já nos próximos meses.