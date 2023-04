Tamoios, em Cabo Frio, vai sediar o Campeonato Carioca de Futsal de Surdos

Cabo Frio vai abrir as portas do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Tamoios, para sediar o Campeonato Carioca de Futsal para Surdos. O evento acontece neste fim de semana, sábado (29) e domingo (30), e é promovido pela Federação Desportiva de Surdos do Estado do Rio de Janeiro (FDSERJ), com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.

O Campeonato, que leva o nome de Taça Gilmar Dantas, começa no sábado (29), às 8h30, nas categorias Profissional, Amador e Master. As finais acontecem no domingo (30), às 10h. Ao todo, são esperados 95 surdoatletas, para a disputa de 15 jogos. O torneio contará com a participação de quatro equipes na categoria profissional, três na categoria amador e duas no master.

Além da cessão do Ginásio, a Prefeitura dará apoio à competição por meio de logística de alojamento, caso seja necessário. O Ginásio João Augusto Teixeira Silva fica localizado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 18.714, Santo Antônio, no distrito de Tamoios. O evento é gratuito.

SERVIÇO:

Campeonato Carioca de Futsal de Surdos

Data: Sábado (29) e domingo (30)

Local: Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva

Horário: no sábado a partir de 8h30 e domingo a partir das 10h

Evento aberto ao público