Prêmio Cultura Viva nas Periferias leva música para o bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio

O bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, terá nesta sexta-feira (28), uma tarde musical, com pockets shows de artistas locais. As apresentações vão acontecer na praça do bairro, conhecida também como Arena Cultural do Manoel Corrêa, a partir das 14h. O evento faz parte do Prêmio Cultura Viva nas Periferias, edital da Prefeitura de Cabo Frio, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura.

No espaço, vão se apresentar os músicos Azul Puro Azul; Marcos Valva, o Barba; e Big Washington. O público para esta apresentação, mais que especial, será formado pela comunidade local, além de alunos de creches e escolas do bairro. As apresentações são gratuitas.

Azul Puro Azul será o primeiro artista a se apresentar, com o pocket show “Todos os Cantos de Cabo Frio”, com a participação de Jubiabá, do Grupo Tambores Urbanos. No show, o músico vai apresentar as próprias canções autorais e de outros compositores de Cabo Frio.

“O Edital Cultura Viva nas Periferias deu a oportunidade aos músicos de se apresentarem em vários locais, levando música e arte para as periferias, com verba municipal”, afirma Azul Puro Azul.

A partir das 15h, será a vez do musicista Marcos Valva, o Barba, subir ao palco para apresentar a “Musicalização Infantil nas Periferias”. Este será o momento em que a criançada vai cantar e dançar muito.

A partir das 16h, será a vez do “Blues Música Negra Americana para todos”, com Big Washington. Este será um momento em que o artista vai apresentar a versão acústica do Delta Blues, um dos mais antigos estilos da música blues, originário da região do delta do rio Mississippi, nos Estados Unidos.

“Durante a apresentação vamos contar um pouco da história e compositores do Delta Blues, que é o ‘pai avô’ do Rock, Jazz, Funk, Hip Hop e outros estilos musicais”, adianta Big Washington.

CULTURA VIVA NAS PERIFERIAS

Com o intuito de promover a circulação de atividades artísticas e culturais em espaços públicos em vulnerabilidade social, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura, em outubro de 2022, lançou o Prêmio Cultura Viva nas Periferias. O edital foi destinado para incentivar o trabalho de artistas residentes no município, com premiação em dinheiro, por meio de seleção pública, no valor total de R$ 120 mil. O resultado final foi divulgado em novembro e a execução dos projetos está acontecendo no primeiro semestre de 2023.

Segundo o secretário de Cultura, Clarêncio Rodrigues, foram inscritas no Prêmio Cultura Viva nas Periferias propostas de apresentações musicais; artes cênicas; literatura; culturas urbanas; cultura popular; mostras de artesanato; artes plásticas; visuais e audiovisuais.

A ocupação cultural dos projetos selecionados deve ser realizada nos seguintes espaços públicos: Parque Municipal Fonte do Itajuru; Praça Agenor dos Santos; Praça da Boca do Mato I; Praça do Jacaré; Praça do Manoel Corrêa; Praça de São Cristóvão; Praça da Praia do Siqueira; Praça do Porto do Carro; Quilombo Botafogo; Quilombo Espírito Santo; Quilombo Maria Joaquina; Quilombo Maria Romana; Quilombo Preto Forro; Praça do Tangará e Sala Cultural de Tamoios.

“Com o Prêmio Cultura Viva nas Periferias, a arte vai chegar a várias comunidades e essa movimentação vai gerar a acessibilidades das periferias à Cultura local e, ao mesmo tempo, dando a oportunidade para nossos artistas de chegarem aos mais diversos públicos”, finaliza Clarêncio Rodrigues.