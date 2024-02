Concurso Câmara de Cabo Frio registra mais de 14 mil inscritos

By

Com provas marcadas para o mês de março, o concurso Câmara de Cabo Frio registrou mais de 14 mil candidaturas para as oportunidades oferecidas no edital.

Conforme dados divulgados pela Ibam Concursos, banca responsável pela seleção, das 14.901 candidaturas, o cargo que mais registrou inscritos foi o de técnico administrativo, com 8.280 inscritos, sendo:

6.797 na ampla;

120 PcDs; e

1.363 para negros e indígenas.

O total representa uma concorrência de 552 candidatos para cada vaga. Em seguida, o cargo mais procurado foi o de recepcionista, com 2.520 inscritos.

As provas do concurso Câmara de Cabo Frio RJ serão aplicadas no dia 3 de março. Ao todo, serão cobras de 40 a 50 questões sobre conteúdos de Conhecimentos Gerais e Específicos.

As provas serão aplicadas nos turnos da manhã e tarde.

No turno da manhã serão aplicadas as etapas para os cargos de assistente jurídico, contador, motorista, recepcionista e segurança parlamentar II.

No turno da tarde será a vez dos candidatos inscritos nas vagas para interprete de Libras, técnico administrativo, técnico legislativo e técnico em informática.

Haverá, ainda, uma prova dissertativa, de caráter classificatório e eliminatório, aplicada somente para o cargo de assistente jurídico, além de um exame de títulos, para cargos de nível superior.