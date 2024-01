Transferência entre unidades da Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio começa nesta sexta

By

A Prefeitura de Cabo Frio continua com o período de matrículas na Rede Municipal de Ensino da cidade. Nesta fase, os estudantes interessados em transferência entre unidades escolares devem realizar a pré-matrícula em duas etapas. A primeira etapa ocorre virtualmente no endereço https://www.cabofrio.rj.gov.br/portal-educacao, entre os dias 5 e 8 de janeiro. A segunda etapa, presencial na unidade escolar escolhida, acontecerá entre os dias 9 e 10.

Novas matrículas

A 1ª fase para novas matrículas na Rede será prioritária para aqueles que já têm irmãos estudando em uma unidade escolar no município, e a pré-matrícula deve ser realizada no portal da Educação entre os dias 17 e 18 de janeiro. A confirmação da vaga ocorre presencialmente na unidade selecionada no dia 19 de janeiro.

A 2ª fase acontece para todos, pelo portal da Educação, de 25 a 27 de janeiro. A confirmação da vaga também acontece presencialmente na unidade selecionada na pré-matrícula, do dia 29 ao dia 31 de janeiro.

Vagas remanescentes

De 2 de fevereiro a 28 de março de 2024, as vagas remanescentes serão exclusivamente no balcão das unidades escolares. A lista de espera para todos que não conseguiram vagas na pré-matrícula estará disponível a partir do dia 1º de abril.

A resolução Seme n.º 011, de 6 de outubro de 2023, com todos os detalhes, está disponível na edição 790 (a partir da página 38) do Diário Oficial do Município, acessível em: http://rj.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/cabofrio/index.cfm?pagina=abreDocumento&arquivo=3FE20B588A4B.