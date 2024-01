Cabo Frio ganha projeto para preservação de jacarés

A fauna de Cabo Frio é exuberante. E, pensando na preservação e na conservação da Mata Atlântica, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento (Semasa) e o Instituto Jacaré realizaram vistoria técnica para verificar locais para possível instalação de tanques para recuperação de animais e pontos de soltura de jacarés no município.

A parceria entre as duas instituições visa realizar estudo, monitoramento e manejo das populações de jacarés, incluindo atividades de visitação e educação ambiental.

A vistoria aconteceu na semana passada, no dia 28 de dezembro. Durante a inspeção, foram avaliados diversos locais, incluindo o Parque do Mico-Leão-Dourado, no distrito de Tamoios, que foi considerado como um ponto de apoio ideal às atividades do projeto. O parque possui cerca de 15 mil metros quadrados e foi desapropriado através do Decreto Municipal Nº 6.457/2021. Além disso, abriga diversas espécies de animais, incluindo jacarés.

“A parceria com o Instituto Jacaré é fundamental para a preservação da espécie. O projeto vai permitir o estudo, monitoramento e manejo das populações de jacarés, além de conhecer mais o animal que é tão julgado e alvo de caça. Estamos em busca de garantir a preservação ambiental e cuidar de diversas espécies, incluindo o aumento da população de jacarés que fazem parte do meio ambiente”, afirmou a secretária de Meio Ambiente e Saneamento, Rosalice Fernandes.

Ainda durante a vistoria, foram discutidas as etapas do projeto, que tem previsão de início em 2024.