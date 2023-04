Vacina bivalente contra a Covid-19 chega às pessoas com comorbidades acima de 12 anos

Cabo Frio segue ampliando os grupos atendidos para receber a vacina bivalente contra a covid-19. A partir da próxima segunda-feira (10), as pessoas com comorbidades acima de 12 anos, conforme a Nota Técnica N 17/2023 – CGICI/DIMU/SVSA/MS, emitida pelo Ministério da Saúde. O documento com a descrição deste grupo está disponível no link: (https://portalsaude.cabofrio.rj.gov.br/arquivos/330/VACINACAO%20BIVALENTE__2023_0000001.pdf).

A imunização acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. A Casa da Criança, no Jardim Esperança, e o Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, estão abertos para a vacinação das 8h às 16h.

As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários anteriores que ainda não receberam a vacina devem procurar a unidade de saúde mais próxima para receber o imunizante.

Agendamentos para a vacinação de pessoas acamadas a partir de 12 anos podem ser feitos pelo e-mail acamadoscovid@cabofrio.rj.gov.br. Basta informar nome completo de quem será vacinado, sexo, data de nascimento, CPF, endereço completo com ponto de referência e telefone de contato.

Confira os locais de vacinação contra a covid-19 em Cabo Frio:

somente a bivalente contra a covid-19

ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

UBS Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, s/nº

ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, 352, Palmeiras;

todas as vacinas contra a covid-19

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança (até 14 anos)

UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva, s/nº

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº