Preso por sequestrar ex-companheira e bebê de 9 meses foge de delegacia em São Pedro da Aldeia e é preso novamente

Um homem de 28 anos que foi preso nesta terça-feira (11) por sequestrar a ex-companheira e a filha deles de 9 meses em São Pedro da Aldeia, fugiu da delegacia no fim da tarde e acabou sendo preso novamente. Ele foi encontrado no telhado de uma casa que fica perto da delegacia.

O preso estava com os pés algemados. Ele fugiu no momento em que estava fazendo a identificação dentro da delegacia, por volta das 17h.

Ele será encaminhado para um presídio nesta quarta (12).

A mulher, de 25 anos, e a criança foram libertadas na manhã desta terça. Elas tinham sido sequestradas no domingo e foram localizadas na casa do avô do suspeito, na Rua do Fogo.

Segundo a polícia, o motivo do sequestro foi porque o homem não aceitava o fim do relacionamento de 6 anos. Eles estavam separados há uma semana e também já têm um outro filho, de 4 anos.

Relembre o caso

De acordo com a polícia, o homem sequestrou a mulher perto da casa dela depois de ameaça-la com uma faca no pescoço. Ele a arrastou e obrigou que ela entrasse no carro. Desde domingo, o homem ficava levando a mulher para casas de parentes diferentes, para que ela não fosse encontrada.



O caso foi denunciado pelo irmão da vítima na segunda-feira (10) e desde então, a polícia realizava buscas pela mulher e pela criança.

Ainda segundo a Polícia Civil, toda vez que a vítima tentava ir embora sofria ameaças. Apesar do ocorrido, a mulher e a crianças estão bem. A mulher sofreu escoriações na perna por ter sido arrastada. Ela está abalada com o acontecido, informou a polícia.