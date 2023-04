Vacinação contra a Influenza, em Cabo Frio, começa no dia 10 de abril

A Campanha, que está prevista até o dia 31 de maio, atenderá grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A meta do município é alcançar 90% desta população, formada por 84.591 mil moradores. Os grupos estabelecidos pelo Ministério da Saúde são:

– Gestantes (em qualquer idade gestacional),

– Puérperas ( todas as mulheres no período até 45 dias após o parto),

– Indivíduos com 60 anos ou mais de idade,

– Trabalhadores de Saúde (Trabalhadores dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade),

– Crianças de 06 meses a menores de 06 anos (5 anos,11 meses e 29 dias),

– População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional,

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas,

– Pessoas com doenças crônicas (mantém-se necessário a prescrição médica).

– Professores (escolas públicas e privadas)

– Povos indígenas.

– Profissionais da Força de Segurança e Salvamento;

– Profissionais das Forças Armadas

– Pessoas com Deficiência Permanente

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de Transporte Coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

– Trabalhadores portuários

A vacina é somente contraindicada para pessoas com histórico de reações alérgicas e anafilaxia grave a doses anteriores e menores de seis meses de idade.

A Coordenadoria de Imunização reforça sobre a importância da conscientização de cada cidadão em se vacinar para garantir a saúde do coletivo, evitando a circulação do vírus e agravamentos da doença.

“A vacinação tem como objetivo reduzir as complicações causadas pelo vírus, como internações e até a morte. O insumo é seguro e eficaz e não causa gripe. Ele é produzido por vírus inativado, ou seja, contêm somente vírus mortos”, explica a coordenadora de Imunização, Patrícia Freitas.

A Secretaria de Saúde esclarece ainda que as vacinas contra a covid-19 e gripe podem ser aplicadas juntas, em adultos e adolescentes acima dos 12 anos. Pessoas com doenças febris agudas, moderadas e casos confirmados de covid-19 devem ter a vacinação adiada até o desaparecimento dos sintomas.

“Quem faz parte dos grupos prioritários das duas campanhas devem aproveitar a ida ao Posto de Saúde é se imunizar com as duas vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, um estudo da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) concluiu que não há nenhum risco em tomar as duas vacinas ao mesmo tempo”, conclui Patrícia.

Confira abaixo os locais de vacinação:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança (até 14 anos)

UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva, s/nº

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

Na próxima segunda-feira (10), Cabo Frio inicia a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A vacina estará disponível em 21 unidades de saúde, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. A Casa da Criança, no Jardim Esperança, e o Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, estão abertos para a vacinação das 8h às 16h.

A Campanha, que está prevista até o dia 31 de maio, atenderá grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A meta do município é alcançar 90% desta população, formada por 84.591 mil moradores. Os grupos estabelecidos pelo Ministério da Saúde são:

– Gestantes (em qualquer idade gestacional),

– Puérperas ( todas as mulheres no período até 45 dias após o parto),

– Indivíduos com 60 anos ou mais de idade,

– Trabalhadores de Saúde (Trabalhadores dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade),

– Crianças de 06 meses a menores de 06 anos (5 anos,11 meses e 29 dias),

– População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional,

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas,

– Pessoas com doenças crônicas (mantém-se necessário a prescrição médica).

– Professores (escolas públicas e privadas)

– Povos indígenas.

– Profissionais da Força de Segurança e Salvamento;

– Profissionais das Forças Armadas

– Pessoas com Deficiência Permanente

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de Transporte Coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

– Trabalhadores portuários

A vacina é somente contraindicada para pessoas com histórico de reações alérgicas e anafilaxia grave a doses anteriores e menores de seis meses de idade.

A Coordenadoria de Imunização reforça sobre a importância da conscientização de cada cidadão em se vacinar para garantir a saúde do coletivo, evitando a circulação do vírus e agravamentos da doença.

“A vacinação tem como objetivo reduzir as complicações causadas pelo vírus, como internações e até a morte. O insumo é seguro e eficaz e não causa gripe. Ele é produzido por vírus inativado, ou seja, contêm somente vírus mortos”, explica a coordenadora de Imunização, Patrícia Freitas.

A Secretaria de Saúde esclarece ainda que as vacinas contra a covid-19 e gripe podem ser aplicadas juntas, em adultos e adolescentes acima dos 12 anos. Pessoas com doenças febris agudas, moderadas e casos confirmados de covid-19 devem ter a vacinação adiada até o desaparecimento dos sintomas.

“Quem faz parte dos grupos prioritários das duas campanhas devem aproveitar a ida ao Posto de Saúde é se imunizar com as duas vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, um estudo da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) concluiu que não há nenhum risco em tomar as duas vacinas ao mesmo tempo”, conclui Patrícia.

Confira abaixo os locais de vacinação:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança (até 14 anos)

UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva, s/nº

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº