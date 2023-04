Procon de Cabo Frio realiza pesquisa comparativa de preços de ovos de Páscoa

O Procon de Cabo Frio realizou, nesta terça-feira (4), uma pesquisa para comparar os preços dos ovos de chocolate e outros produtos comercializados para a Páscoa. O levantamento foi feito em seis estabelecimentos de grandes redes de atacado e varejo do município.

A maior variação encontrada foi no preço do ovo de Páscoa da marca Galak, de 185 gramas: 61,93%, entre o menor e o maior valor pesquisado. Já a menor diferença de preços encontrada foi de 10%, no valor do ovo de Páscoa Kitkat, de 332 gramas. Entre as caixas de bombom, a variação pode chegar a 57,36%, referente à caixa de 250 gramas, do produto da marca Garoto.

A secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Claudia Tavares, explica que os preços dos produtos oscilaram, levando-se em conta a pesquisa realizada no ano passado. Desta forma, ela avisa que a decisão de compra vai depender do consumidor.

“São os mesmos estabelecimentos que foram escolhidos no ano passado, até para existir uma comparação de preços de um ano para o outro. O que podemos verificar com relação a 2023 é que existem marcas que num estabelecimento estão mais baratas e noutros que estão mais caras. Vai depender muito da preferência do consumidor”, disse a secretária adjunta.

O Procon recebe denúncias de práticas abusivas contra o consumidor pelo e-mail procon@cabofrio.rj.gov.br ou na sede do órgão, na Rua Florisbela Rosa da Penha, 292, no Braga. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.