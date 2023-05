Vigilância Sanitária de Cabo Frio notifica 76 estabelecimentos nesta semana, entre eles uma farmácia de manipulação

Os agentes da vigilância sanitária de Cabo Frio interditaram parcialmente uma loja de uma grande rede de supermercado, em São Cristóvão, e uma farmácia de manipulação, em Tamoios. Durante a semana, foram notificados 76 estabelecimentos comerciais para adequação às exigências sanitárias necessárias para garantir a saúde da população.

As fiscalizações aconteceram nesta semana nos bairros Centro; Peró; Jardim Olinda; Jacaré; Jardim Flamboyant; Jardim Caiçara; Caminho de Búzios; Portinho; Passagem; Jardim Esperança; Palmeiras; Porto do Carro e São Cristóvão.

Em Tamoios e Maria Joaquina, outros 17 locais também receberam prazos para realizar a regularização das condições do local e da licença sanitária.

Houve ainda 133 intimações para regularização do sistema Regin, que faz a integração de todas as informações relativas ao processo de abertura e alteração empresarial.

Segundo o Código Sanitário do município, o estabelecimento que descumprir as condições de higiene pode ser punido com advertência, multa e, até mesmo, a interdição do local.

A sede da Vigilância Sanitária fica na avenida Rio Branco, 130, no bairro São Cristóvão.