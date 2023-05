Homem é detido por equipe da Prefeitura de Cabo Frio ao arrancar postes de sinalização em São Cristóvão

Um homem foi detido por uma equipe da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, na tarde deste sábado (6), após ser flagrado arrancando postes de sinalização de trânsito na Rua Governador Valadares, em São Cristóvão. A ação foi presenciada pelos agentes, que imediatamente tomaram medidas para deter o autor do vandalismo, que foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia, onde terá que responder por dano ao patrimônio público.

Os postes haviam sido instalados esta semana com o objetivo de orientar os motoristas sobre o novo sentido da via. As alterações foram realizadas devido às constantes retenções na região do Hospital Central de Emergência (HCE) que passou a abrigar recentemente o Centro de Ortopedia e Traumatologia.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, expressou sua lamentação diante do ato de vandalismo.

“É lamentável ter que refazer algo que não completou nem uma semana de instalação. A Prefeitura de Cabo Frio repudia veementemente esse tipo de comportamento, que prejudica toda a comunidade. Ações como essa representam um desperdício de recursos públicos, uma vez que será necessário substituir e reparar os postes danificados”, afirmou Jefferson.

Outra alteração realizada esta semana foi na Rua Maria José Barroso Leite, onde fica o portão principal da Escola Domingos Sávio. O fluxo na via foi alterado para mão única, no sentido Avenida Teixeira e Souza para a Rua Governador Valadares/ São Cristóvão.