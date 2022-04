O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 04

São Pedro da Aldeia

A professora Sheila Atalla é a nova secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia. Ela assume no lugar do também professor Elias Valadão da Mota, que esteve no cargo durante 15 meses.

O prefeito Fábio do Pastel, em nota, agradeceu Elias a quem classificou de um grande parceiro. Fábio lembrou que na gestão do ex-secretário várias escolas e quadras foram reformadas, e o município inaugurou a primeira Escola Cívico-Militar.

O último ato do professor Elias seria a inauguração no sábado, do novo prédio da Escola Municipal de Ensino Especial que acabou adiada por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, pretende enviar a Câmara, ainda este mês, a reforma administativa que está sendo elaborada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM.

Entre as mudanças na estrutura do governo que estão os estudos de unificação das secretarias de Meio Ambiente e de Planjemaneto e Desenvolvimento, sob o comando de Dhanyelle Garcia. O governo anunciou, na sexta-feira, a troca no comando de três pastas: Jefferson Buitrago foi efetivado na presidência do IBASCAF. Tita Calvet deixa a secretaria de Obras e assume a Mobilidade Urbana. Alan Nascimento é o novo titular da secretaria de Obras.

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande que o vereador Junior Bombeiro não larga mais do pé do chefe de Gabinete do Vantoil Martins, Fabinho Costa e do próprio prefeito. Por onde passa, dizem o homem da mangueira diz ter atualmente 4 votos para a presidência da Câmara, faltando apenas 2. Será que o moço tá bem assim?

Búzios

O vereador Uriel da Saúde, recebeu dezenas de ligações telefônicas no sábado por ocasião de seu aniversário. Segundo informações, o prefeito, Alexandre Martins, foi primeiro, depois o presidente da Câmara, Rafael Aguiar. Dizem que o prefeito fez uma declaração, dizendo que ama duas pessoas, o próprio e quem ele indicasse. Não tenha dúvida que era que Uriel da Saúde, queria. Foi o presente.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo participa, entre os dias 5 e 7 de abril, da WTM LATIN AMERICA. A feira de turismo, que será realizada em São Paulo, reúne mais de 500 empresas e 33 países, em rodadas de negociação com representantes dos destinos da América Latina.

Araruama

Rola nos bastidores da Câmara de Araruama que primeiro ministro Chiquinho da Educação fez uma jogada de mestre ao assinar a ficha do Partido União Brasil. Para se ter uma ideia, o presidente do deputado Vaguinho é o queridinho do casal Oliveira da Guarda e Penha Bernardes. Teve tapete vermelho para o primeiro ministro. Os fofoqueiros de plantão falam que Chiquinho da Educação deu o drible da “vaca”, o chamado desconcertante.