Arraial do Cabo vai sediar Copa Brasil de Vela de Praia

Arraial do Cabo vai sediar, pela segunda vez na história, a Copa Brasil de Vela de Praia. O evento será realizado na Praia dos Anjos, entre os dias 29 de maio e 4 de junho, e promete atrair centenas de visitantes à cidade.

A etapa, válida como Campeonato Sudeste Brasileiro das Classes HC 14 e 16, também vai contar com uma seletiva para a formação da equipe brasileira de vela, que vai competir nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em outubro deste ano.

Entre as Classes convidadas estão: ILCA 7, ILCA 6, Snipe (Misto), iQFOil (Fem./Masc.), Lightning (Misto), Hobie Cat 16, Hobie Cat 14, Optmist, Dingue, e Wingfoil (Masc. / Fem.)

Os barcos elegíveis deverão se inscrever online, através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpna2vRiH53mgLXNUDMcCCsUm-9vQuCPKW9OdS5738TdLpfA/viewform. A confirmação de inscrição deve ser feita na Secretaria, no local do evento, no período de 29 a 31 de maio.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Vela, recebe apoio da Prefeitura, por meio da Funtec Ambiental, da Secretaria de Governo e Eventos e da Associação de Meios de Hospedagem de Arraial do Cabo (AMHAR).