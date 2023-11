Cinco vagas estão abertas para a Escola de Gastronomia do Senac em Arraial do Cabo

Está em busca de aprimoramento das suas habilidades culinárias ou deseja embarcar no mundo do empreendedorismo gastronômico? Não perca a chance de se inscrever nos cursos da Escola Móvel de Gastronomia do SENAC Rio!

No dia 16 de novembro, das 10h às 12h, serão reabertas as inscrições para o curso de “Cozinha Descomplicada para o Dia a Dia”, com 5 vagas disponíveis no turno da manhã (8h às 12h).

Para participar, visite a unidade que está estacionada na Praça da escola Frederico Villar com seu RG e CPF (original e cópia). As aulas são destinadas à maiores 18 anos e começam no dia 22 de novembro.

Além disso, a iniciativa conta com o suporte de auxílio-transporte aos alunos. Sabor, conhecimento e novas oportunidades te esperam.