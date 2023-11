Araruama realiza Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento, está realizando a Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa, seguindo o Plano Nacional de Vacinação, estabelecido pelo Ministério da Agricultura.

A Campanha vai até o dia 30 de novembro. A Secretaria está distribuindo gratuitamente até 30 doses da vacina para produtores do município com rebanho igual ou inferior a 30 animais bovinos e bubalinos de até 24 meses.

Para receber as doses os produtores têm que possuir cadastro junto à Defesa Agropecuária do Estado. Depois, basta o produtor retirar as doses da vacina pessoalmente na sede da Secretaria de Agricultura, que fica no Parque de Exposição Agropecuário de Araruama, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.