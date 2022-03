Vereadores de São Pedro da Aldeia prestam homenagem ao Dia Internacional da Mulher 

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal realizou, na manhã desta terça (08/3), uma homenagem às servidoras da Casa Legislativa e às mulheres aldeenses. A sessão ordinária contou com homenagens na tribuna e moção honrosa e de aplausos.

Durante a oitava sessão do ano, os vereadores Isaías do Escolar (PROS), Jean Pierre (PODEMOS), Franklin da Escolinha (CIDADANIA), Mislene de André (SDD) e o Presidente da Câmara, o vereador Denilson Guimarães (SDD) subiram à tribuna para mostrar o reconhecimento da Casa Legislativa às mulheres da nossa cidade.

O vereador Jean Pierre aproveitou a data para homenagear a professora da rede de ensino municipal, Sra. Berenice Vieira Rodrigues, pelos seus mais de 30 anos de trabalho na área da educação, exercendo funções como docente ou na administração e direção da unidade escolar.

Na pauta da sessão também foi aprovado o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Mislene de André, que batiza como Rancho de Pesca Rogério Oliveira de Souza, os ranchos de pesca localizados no Bairro da Baleia. O projeto de lei presta homenagem à família do Sr. Rogério Oliveira de Souza, que foi pescador da comunidade e presidente da Associação de Pescadores da Baleia e sempre lutou pela melhoria das condições de trabalho para a classe pesqueira.

O vereador Franklin também subiu à tribuna para questionar o serviço de plantio que foi realizado no Rancho de Pesca do Bairro Camerum. Segundo o vereador, o serviço foi de péssima qualidade e deve ser refeito.

Finalmente, a sessão de hoje foi marcada pela estreia de um intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Em mais uma iniciativa de acessibilidade realizada pelo Poder Legislativo municipal, a Casa Legislativa contará com a presença do intérprete, possibilitando às pessoas com deficiência auditiva acompanharem as discussões e votações dos projetos e demais trabalhos dos vereadores.

A próxima sessão da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia acontecerá na próxima quinta-feira (10) às 11h.