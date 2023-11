O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 23

Arraial do Cabo

No dia 30 de novembro, às 18h, na Avenida da Liberdade, s/nº, um espaço que há mais de 4 anos estava fechado voltará a funcionar: o Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo. Totalmente reformulado, o centro cultural de Arraial do Cabo contará com banheiros acessíveis, salas com indicações em braille e um elevador que facilita o acesso ao piso superior. O espaço terá a sala de exposição Amena Mayall, o Museu Castorina Rodrigues Martins, a biblioteca Victorino Carriço e o Anfiteatro Miguel Barreto. O Centro Educacional e Cultural oferecerá uma variedade de salas dedicadas ao artesanato, música, arte, teatro, dança, formação continuada e oficinas pedagógicas.

Cabo Frio

O decreto da prefeita Magdala Furtado que cria a escola Professora Amena Mayall no Bairro Guarani foi publicado na edição de terça-feira no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Cabo Frio. A nova unidade que vai reunir as escolas municipais Tania Maria Gomes de Ávila e Luis Lindenberg, será inaugurada na próxima segunda-feira, às 16 horas, em um prédio completamente renovado e terá capacidade para atender até 900 alunos do ensino fundamental 2.

Búzios

O ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga, em entrevista ao programa Bom Dia Litoral da Rádio Litoral FM, na manhã desta quinta-feira (23), se declarou pré-candidato a prefeitura de Búzios. Segundo Mirinho, as conversas vem sendo constantes com outros pré-candidatos, como Drº André Granado e Joãozinho Carrilho. Mirinho também disse gostar muito do atual prefeito Alexandre Martins e que as criticas feitas são direcionadas a administração municipal e não a pessoa.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba, que os vereadores Marcelo Durão e Paulo Rito estão de olho na vaga para pré-candidatura a vice-prefeito do município. Até porquê, todos sabem que o pré-candidato a sucessão do prefeito Vantoil Martins é o chefe de gabinete Fábio Costa. Aliás, outros nomes, como do vereador Alan Rodrigues e do presidente da Câmara Marciley Lessa também figuram na lista de pretendentes. Para dupla Durão e Rito, Marciley já teria sido contemplado com o apoio para ocupar a cadeira da presidência da Câmara.

São Pedro da Aldeia

Após decisão da justiça eleitoral de São Pedro da Aldeia, o Canhão da Fofoca, no Centro da cidade, voltou a ficar agitado. Por lá, todos querem saber quem seriam os suplentes que em caso de perda dos mandatos dos vereadores Franklin da Escolinha, Isaias do Escolar e Vitinho de Zé Maia iriam assumir.

Araruama

A Ação Civil Pública contra a Enel foi movida pelo município de Araruama, a pedido da prefeita, Livia de Chiquinho.

O juíz Rodrigo Leal Manhães de Sá, da 2ª vara cível de Araruama, aceitou o pedido e determinou nessa quarta-feira, 21, que a Companhia de Energia Elétrica Enel restabeleça em toda a cidade os serviços de energia elétrica, no prazo de 24h, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00.

O juíz deixa claro que ficou materializada “a ausência da solução das interrupções do fornecimento de energia, como também o “periculum in mora”, tendo em vista a essencialidade do serviço e o possível comprometimento de inúmeras atividades sociais, inclusive de caráter essencial, como o abastecimento de água.”

Veja a decisão judicial abaixo: