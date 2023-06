Secretário de Postura de Arraial do Cabo é assassinado em Iguaba Grande

O secretário de Postura de Arraial do Cabo, Diego Veríssimo, de 39 anos, faleceu na madrugada deste domingo (25), após ser baleado a noite de sábado (24), na Rua Augusta Coutinho, no Centro de Iguaba Grande. Diego era morador de Iguaba. O crime teria acontecido após uma discussão de trânsito.

Veríssimo, que era policial militar do 25° BPM e estava afastado enquanto ocupava o cargo de secretário em Arraial, chegou a ser socorrido e levado com vida para o Pronto Socorro de Iguaba Grande, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta de 2 horas da manhã. A esposa da vitima chegou a ser atingida, mas não corre risco de morte.

O autor do crime já foi identificado e preso: Alfredo dos Santos Júnior, conhecido como “velho”, é ex-policial, expulso da corporação por envolvimento em diversos homicídios. Alfredo foi preso no Hospital do Jardim Esperança, em Cabo Frio, após dar entrada com um tiro no braço.

Segundo o informações “Velho” estava em um carro branco do modelo Ford Fusion, acompanhado de outro suspeito que participou de crimes com ele.

Velório

O velório de Diego acontece na tarde deste domingo (25), às 17h, no APIERJ, em Iguaba Grande. O enterro será nesta segunda-feira, (26) no Cemitério Judas Tadeu, às 10h, também em Iguaba Grande.

Nota oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo manifesta profundo pesar e tristeza pelo falecimento do Secretário de Posturas, Diego Veríssimo. Agradecemos ao servidor por sua inestimável contribuição e pelos serviços prestados à nossa cidade. O prefeito Marcelo Magno decreta luto de três dias no município, oferecendo as mais sinceras condolências e solidariedade aos amigos e familiares.