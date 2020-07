V Fórum Municipal de Cultura de Cabo Frio encerra neste sábado

A segunda e última etapa do V Fórum Municipal de Cultura acontece neste sábado (4), a partir das 10h, por meio da plataforma Zoom. O link para as plenárias será enviado meia hora antes para os grupos do whatsapp criados para as 11 Câmaras Setoriais.

Confira a programação completa elaborada pela Comissão Organizadora:

10h: Abertura da plenária pelo mediador da Comissão Organizadora com os inscritos no V Fórum Municipal de Cultura.



10h20: Encaminhamento da Eleição da Mesa Diretora do V Fórum

Observações sobre a dinâmica da eleição da Mesa Diretora: