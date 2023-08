12ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+ de Arraial do Cabo está marcada para setembro

No dia 3 de setembro, a 12ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+ de Arraial do Cabo vai iluminar nossas ruas com um verdadeiro espetáculo de cores, momentos memoráveis e a presença de convidados especiais.

Prepare-se para uma celebração contagiante no Parque Público da Prainha, onde a diversidade, o amor, o respeito e a inclusão serão os protagonistas, proporcionando a todos uma experiência única e repleta de orgulho.

O evento é organizado pelo grupo Arraial Free, com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo e do Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea I e II, por meio do Programa Estadual Rio sem LGBTIFobia.