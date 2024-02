Associação Luta pelo Comércio de Cabo Frio tem nova diretoria

A associação empresarial Luta pelo Comércio de Cabo Frio deu posse à nova diretoria, no Nova Onda Hotel. A presidência da entidade em 2024/2025 está à cargo de Wagner Lucas Oliveros, tendo como vice-presidente Cleydson Luís de Lima.

“Nosso objetivo é seguir promovendo a união dos empresários e criando estratégias para fomentar o comércio e a indústria de modo que nossa cidade chegue à condição de ter uma economia sustentável durante os 12 meses do ano. Também seguiremos apostando no diálogo com o poder público, buscando sempre por projetos que contribuam para o crescimento da economia local. A associação preza, ainda, pelo diálogo constante com outras entidades que tenham como meta fortalecer a economia do nosso município”, comenta o presidente.

“A missão da associação é unir e representar os comerciantes perante a sociedade Civil e o Estado, visando ser referência na defesa das necessidades empresariais e comerciais de Cabo Frio”, comenta o vice-presidente.

Podem participar da Associação Luta Pelo Comércio as empresas e os comerciantes industriais e agrícolas que sejam estabelecidos no município de Cabo Frio (Inclusive distritos). Também podem se associar os proprietários de pontos comerciais, condomínios, empreendedores individuais, organizações não governamentais, profissionais liberais e pessoas físicas que tenham o intuito de contribuir com os objetivos da entidade.

“Acreditamos muito no potencial de nosso município e seguimos apostando em uma nova mentalidade, em mudanças de pensamento e de comportamento, em networking e parcerias que fomentem a economia. Cidades economicamente desenvolvidas conseguem desenvolver outras áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. O melhor caminho é manter sempre o diálogo e a sinergia entre poder público, iniciativa privada e sociedade”, finaliza o presidente.

Diretoria Associação Luta pelo Comércio de Cabo Frio

Presidente: Wagner Lucas Oliveros

Vice-presidente: Cleydson Luís de Lima

1º Tesoureiro: Lídia Monteiro Merlin

2° Tesoureiro: Luana Crelier Nalin

Diretor Jurídico: José Antônio Alves Neto

Secretário Geral: Fábio Ferreira Góes

Conselho Fiscal:

1° Conselheiro Fiscal: Bernardo Mendes Nery

2° Conselheiro Fiscal: Fabrícia da Costa

1° Suplente Conselho Fiscal: Dennis Rodrigues de Vasconcellos

2° Suplente Conselho Fiscal: Everson Alves de Oliveira

3° Suplente Conselho Fiscal: Maria Lúcia de Carvalho Mendes