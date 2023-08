Autora do livro sobre a prefeita heroína de Cabo Frio afirma que desconhece proibição de distribuição na escola e que tem provas de tudo

A estudante de direito Juliana Vignolli, autora do livro “O poder das mulheres na cidade” disse, em entrevista ao Bom Dia Litoral, que a prefeita sabia do teor da publicação e autorizou a distribuição na escola da rede municipal.

Ela acusou o governo de mentir ao informar que ele não tinha autorização de usar a imagem da prefeita e de distribuir o livro.



A autora revela, inclusive, que Magdala opinou na composição da capa que, incialmente, traria o brazão de Cabo Frio e participaria do lançamento na escola. Ela conta que foi um servidor da Comunicação, Lucas Smith, quem gravou o vídeo em que anuncia o lançamento.



O livro, de acordo com Juliana, foi aprovado não só pela prefeita como também por Alexandra Codeço, pelo chefe de Gabinete Victor Meirelles e até pela filha de Magdala, Jéssica. A autora disse desconhecer a proibição de distribuir o livro nas escolas e garantiu que ser for convidada vai comparecer a Comissão de Educação da Câmara e apresentar as provas que também estão a disposição do MP.

Coletiva de Imprensa

Para dar explicações sobre o tema, a Secretaria Adjunta de Comunicação convida a todos os veículos de imprensa e comunicadores para entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 25 de agosto, às 15h, no Auditório da Prefeitura de Cabo Frio. O tema será sobre a “suposta confecção e distribuição do livro em homenagem à prefeita Magdala Furtado”.