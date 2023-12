Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia celebra o Dia do Marinheiro

Única cidade do país a ter uma base aérea naval da Marinha do Brasil, São Pedro da Aldeia possui tradição na área militar. Mantendo o bom relacionamento, a Prefeitura foi representada pelo vice-prefeito Júlio Queiroz e pelo chefe de gabinete, Moisés Batista, na cerimônia de comemoração pelo Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro. O evento aconteceu nesta terça-feira (12/12), na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA), e contou com a presença do Comandante da Força Aeronaval, Contra-Almirante Emerson Gaio Roberto, e do Capitão de Mar e Guerra Célio, representando o Chefe do Estado-Maior do Comando da Força Aeronaval.

“É com muita alegria que representamos o prefeito Fábio do Pastel na cerimônia desta instituição sempre tão parceira com a Prefeitura. É uma grande honra ter uma base militar na nossa cidade e a gente, sempre que possível, está estreitando os laços. O bom relacionamento certamente vai render bons frutos à administração do nosso município. Um feliz Dia dos Marinheiros para todos que exercem essa importante função”, comentou o vice-prefeito Julio Queiroz.

Além de celebrar os profissionais da Marinha do Brasil, a cerimônia reuniu autoridades da sociedade civil como o presidente da Sociedade Amigos da Marinha da Região dos Lagos (SOAMAR-LAGOS), Pedro Guedes.

O Dia do Marinheiro é celebrado nacionalmente no dia do nascimento de Joaquim Marques Lisboa, 13 de dezembro. Mais tarde recebendo o título de Barão de Tamandaré, ele atingiu o mais alto posto da Marinha, que passou a ser conhecido como “Almirante Tamandaré” e foi declarado Patrono da Marinha do Brasil.