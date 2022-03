Betinho Araújo é o novo Secretário de Governo da Prefeitura de Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, efetivou nesta terça-feira (22) uma troca no comando da Secretaria de Governo. O então secretário, Davi Souza, deixou a função após anunciar que será candidato a deputado federal. Sendo assim, ele retorna para a Câmara Municipal, de onde estava licenciado do cargo de vereador, e volta a ser o líder do governo no legislativo.

O novo secretário de Governo, nomeado no lugar de Davi, é Betinho Araujo, que estava anteriormente como secretário adjunto de Mobilidade Urbana em Tamoios. Segundo o prefeito José Bonifácio, o objetivo com o escolhido é manter o trabalho feito por Davi e fortalecer as ações do governo no distrito de Tamoios.

“O Davi tem sido fundamental para o nosso governo e vai continuar sendo. Com essa convocação do PDT para que ele seja candidato a deputado federal, ele agora terá um novo papel que é totalmente condizente com a excelente atuação que vem fazendo na política. O Davi é um orgulho para todos nós e deixa um importante legado na Prefeitura. Agora, o Betinho vai dar continuidade a esse trabalho e colaborar para a melhoria das ações também em Tamoios”, explica o prefeito.

O novo secretário de Governo afirmou que está empolgado com a função.

“Será um grande prazer ocupar esse espaço que vinha sendo comandado de forma brilhante pelo Davi. Vamos seguir com a mesma dinâmica de trabalho, colaborando para a integração entre os setores da administração municipal sob a liderança do prefeito José Bonifácio”, declara Betinho Araújo.