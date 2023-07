Café do Trabalhador de Cabo Frio será inaugurado nesta sexta

Vem aí um cantinho especial para o trabalhador cabo-friense!

O Café do Trabalhador irá abrir suas portas oficialmente nesta semana para proporcionar mais dignidade e refeições acessíveis a quem está à caminho do serviço. Com o kit de café da manhã no valor de 50 centavos, o trabalhador poderá usufruir de pão com manteiga, uma fruta inteira e ainda uma bebida quentinha, entre café, leite ou café com leite.

A inauguração oficial acontece nesta sexta-feira (07), às 10h, na Avenida Wilson Mendes, próximo à Estação das Garças, simbolizando mais uma vitória para a população trabalhadora de Cabo Frio.