Chuva causa transtornos dentro da UPA de Iguaba Grande

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os transtornos causados pela chuva dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iguaba Grande, na noite desta terça-feira (7).

Nas imagens, é possível ver funcionários protegendo aparelhos eletrônicos e três baldes cheios de água, pois caía água do teto. Também é possível ver o chão com bastante água e uma funcionária limpando.

De acordo com a Prefeitura, a situação já está sob controle e não houve danos no local ou incidentes com pacientes.



“Informamos ainda que a UPA não passa por reformas há 10 anos, porém está previsto o início da reforma e ampliação da mesma para este primeiro semestre de 2023”, disse a Prefeitura em nota.



Segundo a Defesa Civil, em 1 hora e meia, foram registrados mais de 90 milímetros de chuva. Diversos pontos de alagamentos foram registrados na cidade.

Entre os locais que alagaram estão: Parque Tamariz, Canellas City e Boa Vista, além da Rua Engenheiro da Rocha, no limite dos bairros São Miguel e Cidade Nova, que de acordo com o governo municipal, ainda não passaram de forma integral por obras de Drenagem e Pavimentação.



“Informamos ainda, que os bairros Ubás e Parque dos Desejos, que tiveram a drenagem com transposição do Rio Ubás, ligando-o à lagoa, não tiveram pontos de alagamento como previsto por estudos previamente realizados pela equipe do Programa”, disse em nota.

Na manhã desta quarta-feira (8), equipes estão nas ruas para realizar a desobstrução e limpeza das vias pluviais, rios e ruas.

Na cidade, um poste foi avariado nas imediações do bairro Popeye e está recebendo as devidas atenções das equipes técnicas.