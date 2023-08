Felipe Naim é o destaque da 103ª edição da Série Jovens Pianistas em Cabo Frio

A Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, se prepara para mais uma emocionante edição da Série “Jovens Pianistas”. O destaque desta edição é o artista Felipe Naim, que promete encantar o público, interpretando composições de alguns dos maiores nomes da música clássica, incluindo Beethoven, Brahms, Chopin e Villa-Lobos. O concerto está marcado para o próximo sábado (26), às 19h.

No programa do recital, os presentes poderão apreciar as seguintes peças: Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) – Sonata No.18 (Op.31 No.3) “A caça”: I. Allegro, II. Scherzo. Allegretto vivace, III. Menuetto. Moderato e grazioso, IV. Presto con fuoco; Johannes Brahms (1833 – 1897) – Rapsódia Opus 79 nº 1 em Si Menor; Rapsódia Opus 79 nº 2 em Sol Menor; Frédéric Chopin (1810 – 1849) – Fantasia Improviso – Opus 66, Valsa em Mi Menor – Opus Póstumo; Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959) – Impressões Seresteiras; Louis Moreau Gottschalk (1829 – 1869), Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro.

A Série Jovens Pianistas conta com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura. Todas as apresentações são gratuitas, visando formar novas plateias, divulgar a música clássica e proporcionar a oportunidade dos jovens pianistas de se apresentarem para diversos públicos, no início da carreira, para que todos possam desfrutar da música clássica de alta qualidade. Aqueles que desejarem expressar o apoio ao artista Felipe Naim terão a oportunidade de fazer uma contribuição voluntária, que será direcionada diretamente ao pianista.

O evento tem a direção artística de Hasenclever da Silva, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Restaurante Torres Gêmeas, Hotel La Brise, Bruno Buzzacchi – Afinador de Pianos, Dr. Luiz Waldir.

Sobre Felipe Naim

Felipe Naim é um pianista virtuoso, cujo talento se manifestou desde cedo. Com uma trajetória marcada por prêmios e conquistas, ele estudou com grandes mestres e se apresentou em renomados palcos do Brasil. Seu sucesso inclui o primeiro lugar no programa Prelúdio, da TV Cultura de São Paulo, em 2019.

Além da carreira solo, Felipe possui vasta experiência como solista, pianista colaborador e acompanhador. Sua atuação também se estende a instituições como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Escola Estadual de Dança Maria Olenewa (EEDMO) e o Coral Brasil Ensemble da UFRJ.

A população de Cabo Frio e os visitantes estão convidados a participar desta noite única de música clássica.