Inauguração da Casa do Papai Noel atrai moradores e turistas ao Centro de São Pedro da Aldeia

A noite de inauguração da Casa do Papai Noel de São Pedro da Aldeia, nesta terça-feira (12/12), foi marcada por muita arte, alegria e encantamento. Em clima de festa, uma multidão lotou o Centro da cidade para acompanhar o cortejo do Papai Noel, as apresentações artísticas e a abertura da tradicional exposição natalina, totalmente revitalizada pela Secretaria Municipal de Cultura para esta temporada. A exposição de Natal, sediada na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, vai funcionar até o dia 12 de janeiro, com visitação gratuita todos os dias, das 14h às 22h, e a presença do Papai Noel de terça a domingo, a partir das 19h. Clique AQUI para conferir a programação completa.

Este ano, o cortejo natalino, uma das atrações mais aguardadas da noite, contou com a participação especial do grupo de patinação urbana SPA Patins In Line, das misses do projeto “Miss São Pedro da Aldeia Oficial”, das turmas de ballet baby, dança popular, teatro e danças urbanas da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes, das dançarinas do Ballet Municipal e dos integrantes da Companhia de Teatro Municipal, que abrilhantaram a festa. Embalado por músicos da Orquestra Sons da Aldeia e com o apoio da Guarda Municipal, o desfile percorreu as vias do Centro, saindo da Praça Hermógenes Freire da Costa em direção à Casa da Cultura, contagiando as casas e comércios com o clima mágico do Natal.