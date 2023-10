Jardim Esperança, em Cabo Frio, recebe ação social “Cras na Praça” nesta terça 

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Assistência Social, promove nesta terça-feira (17) mais uma edição do “Cras na Praça”. Dessa vez, o bairro Jardim Esperança recebe a ação social, oferecendo diversos serviços gratuitos à população, das 8h às 12h, na praça em frente ao Hospital Otime Cardoso dos Santos.

Na oportunidade, a ação social levará aos moradores do bairro e adjacências serviços como atendimentos com assistente social e setor de sub-registro, para emissão da segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito, Cadastro Único e o programa Acessuas Trabalho.

A atividade vai contar também com a participação das secretarias de Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer e Melhor Idade, as superintendências de Políticas Públicas LGBTI+ e de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência, além dos setores da Casa do Empreendedor, Procon e Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam).

O Cras na Praça vai disponibilizar ainda medição de IMC realizada por uma equipe de Nutrição, através da parceria com a UNOPAR. A atividade contará também com o apoio do Caminhão do Centro de Atendimento à Mulher, que já iniciou os atendimentos nesta segunda-feira (16), a fim de realizar mamografias e coletas de preventivo.

SERVIÇO

Ação social “Cras na Praça”

Data: terça, 17 de outubro

Horário: das 8h às 12h