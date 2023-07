Justiça ouve testemunhas do caso da empresária morta a tiros no Mercado de Peixe de Cabo Frio

As audiências de oitivas das testemunhas do caso da empresária Rosilene Silva, morta em janeiro deste ano com quatro tiros no Mercado de Peixe de Cabo Frio, ocorrem na tarde desta quinta-feira (06), no Fórum da Comarca de Cabo Frio.

O ex-marido dela, o empresário Thiago Oliveira de Souza, de 41 anos, é acusado do crime. Imagens mostram o momento em que a vítima foi surpreendida no local de trabalho dela.

Os depoimentos recolhidos durante a audiência vão ser fundamentais para esclarecer as motivações do crime, além de ajudar a identificar a participação de outros envolvidos. Dependendo do resultado, Thiago Oliveira pode ser levado à júri popular.

Entre as testemunhas convocadas, estão os amigos próximos e vizinhos da vítima, além dos irmãos de Rosilene e de Sidinei do Amor Divino, de 39 anos, que também foi baleado por Thiago.

Morte no local de trabalho

Rosilene Silva tinha 39 anos e era proprietária de uma peixaria em Cabo Frio. Ela foi baleada quatro vezes no local de trabalho no dia 2 de janeiro deste ano, e não resistiu aos ferimentos. Thiago não teria aceitado o fim da relação e, após constantes registros de violência doméstica, Rosilene conseguiu uma medida protetiva contra o agressor. A mulher deixou dois filhos, frutos da relação.

Sidinei, que é funcionário da empresa, também foi atingido por um tiro e ficou em estado grave. Ele teve o intestino perfurado e vai passar por nova cirurgia em breve. Ele voltou ao trabalho há 15 dias.

O ex-marido foi preso em Casimiro de Abreu por agentes da Polícia Rodoviária Federal no dia seguinte ao crime. Um outro homem também foi detido pela Polícia Civil uma semana depois. Ele é suspeito de ocultar a arma usado no homicídio.